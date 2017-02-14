14.02.2017 09:25:47

Muhalefetin Cenevre heyetinin şifreleri

Suriye’deki savaşa çözüm bulmak iddiasıyla 23 Şubat’ta düzenlenecek Cenevre görüşmeleri hazırlıkları sürüyor. Muhalifler, kendilerini temsil edecek heyet için 21 isim belirledi.

AL Jazeera, yeni heyeti 2016 Cenevre görüşmelerindeki heyet ile karşılaştırdı.

Suriyeli muhalifler, Cenevre'deki çözüm görüşmelerini yürütecek heyetini belirledi. 2016'da olduğu gibi, hem siyasi hem de askeri kanattan temsilciler var. Ancak bu yılki heyette silahlı muhalif gruplara daha geniş bir temsilcilik hakkı verildi. Geçen yıl 17 kişilik heyette silahlı muhalif gruplara 5 koltuk verilirken bu yıl 21 kişilik heyetten koltukların neredeyse yarısı, 10 koltuk, askeri kanattan temsilcilere verildi.

Müzakere Heyeti Başkanlığına SMDK Siyasi Heyeti Üyesi Nasr Hariri seçilirken Başmüzakereci olarak Hukuk danışmanı Muhammed Sabra atandı.

De Mistura'nın kadınlara daha büyük rol verilmesi çağrısından sonra Müzakere Heyeti Başkan Yardımcılığına Ulusal Koordinasyon Komitesi Temsilcisi Elis Mefrec atandı.

Muhalefet heyetinin genişletilmesi ve diğer muhalif platformlardan temsilcilerin de Cenevre masasında olması taleplerine karşılık vermek isteyen muhalifler, Kahire ve Moskova platformlarından birer temsilciyi heyete kattı.

Ceyşul İslam grubunun Siyasi Büro Üyesi Muhammed Alluş 2016'daki heyette Başmüzakereci görevini üstlenirken yeni heyette bu gruptan herhangi bir temsilci yer almadı.

Geçen yıl heyette yer alan Muhammed Sabra, Elis Mefrec, Basma Kudmani, Fuad Aliko, Abdulmecid Hamo ve Halid Mahamid gibi isimler koltuklarını korudu.

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