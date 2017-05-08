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Muhafız Alayında darbe toplantıları
08.05.2017 17:21:03

Muhafız Alayında darbe toplantıları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianamede darbecilerin, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi BarısÌ§'ı ziyaret ederek darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆne ilisÌ§kin gizli toplantılar ve planlamalar yaptıkları yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede darbecilerin, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi BarısÌ§'ı ziyaret ederek darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆne ilisÌ§kin gizli toplantılar ve planlamalar yaptıkları belirtildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski albay BarısÌ§'ın darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnden oÌˆnce, özellikle 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında rutinin dısÌ§ında cÌ§ok sayıda asker misafir agÌ†ırladıgÌ†ı, goÌˆruÌˆsÌ§melerini gizlemek amacıyla kendisini ziyarete gelen oÌˆzel misafirlerinin kaydının tutulmaması emrini verdiği kaydedildi.

İddianamede yer alan Muhafız Alayı nizamiye kayıt defterleri ve Hareket Merkezi kayıtlarına göre, 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında eski kurmay yarbay UÌˆmit GencÌ§er, eski kurmay Albay Orhan Yıkılkan, eski kurmay albay Osman KılıcÌ§, eski albay Harun Olgun, eski yarbay Halit Kazancı, eski albay ErtugÌ†rul Yavuz, eski albay ErtugÌ†rul BozcÌ§al, eski kurmay Albay Fırat AlakusÌ§, eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor, eski kurmay albay Ali Yazıcı, eski albay Nuh Altınsoy ve eski jandarma binbasÌ§ı Tarık GoÌˆrener, Barış'ı ziyaret etti.

- Ziyaretçilerin darbedeki rolleri

Kayıtlarda bulunmamasına rağmen eski kurmay albay UgÌ†ur Karaca ve tugÌ†general Ahmet Otal'ın da Barış'ı ziyaret ettiği belirtilen iddianamede, eski kurmay yarbay GencÌ§er'in TRT baskınını gercÌ§eklesÌ§tiren ekibin basÌ§ında bulunduğu ve darbe bildirisini zorla okutan kisÌ§i olduğu, eski kurmay albay Yıkılkan'ın Genelkurmay BasÌ§kanı Hulusi Akar'ın eski basÌ§danısÌ§manı olduğu ve darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnde Genelkurmay Karargahında aktif rol aldığı ifade edildi.

Barış'ın ziyaretçileri arasındaki eski Kara Kuvvetleri KomutanlıgÌ†ı Genel Sekreteri Kurmay Albay Karaca'nın, eski EDOK Komutanı Orgeneral Kamil BasÌ§ogÌ†lu'nu derdest eden ekibin basÌ§ında bulunduğu, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın eski özel kalem muÌˆduÌˆruÌˆ albay Altınsoy'un da eski EDOK Komutanı Orgeneral BasÌ§ogÌ†lu kacÌ§ırılmadan hemen oÌˆnce koruma astsubayını arayarak Başoğlu'nun yerini oÌˆgÌ†rendiği ve derdest edecek ekibe bildirdiği kaydedildi.

TRT'ye baskına giden ekibin başındaki eski kurmay albay Poshor'un Barış'tan önceki Muhafız Alay Komutanı olduğu, Kosova'da guÌˆvenligÌ†i sagÌ†lamakla goÌˆrevli NATO görevinde olmasına rağmen, darbe girişiminden birkacÌ§ guÌˆn oÌˆnce TuÌˆrkiye'ye doÌˆndüğü ve Barış'ı ziyaret ettiği bildirilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi kurmay albay Ali Yazıcı'nın da darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆ oÌˆncesinde planlanan "CumhurbasÌ§kanına suikast"ın basÌ§arılı olabilmesi icÌ§in Erdoğan'ın yerini oÌˆgÌ†renmeye cÌ§alısÌ§tığı ve darbecilerle hareket ettiği aktarıldı.

İddianamede, Barış'ın ziyaretçileri arasındaki eski jandarma binbasÌ§ı GoÌˆrener'in de 15 Temmuz 2016 guÌˆnü alaya ait 8 bin adet G3 muÌˆhimmatını Barış'ın emri ve nezaretinde teslim alarak IÌ‡ncek'teki Jandarma Okullar KomutanlıgÌ†ına goÌˆtuÌˆrdüğü ve darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnde kullanmak uÌˆzere dagÌ†ıtılmasını sagÌ†ladığı belirtildi.

Barış'ı ziyaret edenler arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın zorla derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götüren ekibin başında yer aldığı belirtilen eski albay Yavuz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı UÌˆssuÌˆ'nde olan ve darbe girişiminde kullanılmak uÌˆzere oÌˆnceden temin edilen sahte telefon hatlarından birisini kullanarak, digÌ†er sahte telefon hatlarını kullanan kisÌ§ilerle suÌˆrekli irtibat kurup onları yoÌˆnlendirdiği belirlenen eski albay KılıcÌ§'ın da olduğu kaydedildi.

- Darbe girişiminin gidisÌ§atı ve koordinasyonu ile ilgili görüşmeler yapıldı

Genelkurmay OÌˆzel Kuvvetler KomutanlıgÌ†ında görevli ziyaretçilerden eski yarbay Kazancı'nın, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına gittiği ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın koruma muÌˆduÌˆruÌˆ YuÌˆzbasÌ§ı Burak Akın'ı ayagÌ†ından silahla vurarak yaraladığı belirtilen iddianamede, eski kurmay albay AlakusÌ§'un da Genelkurmay Karargahına giderek silahlı faaliyette bulunan OÌˆzel Kuvvetler mensuplarının basÌ§ındaki kisÌ§i olduğu ifade edildi.

Barış'ı ziyaret eden eski Hakkari DagÌ† ve Komando Tugayı Komutanı eski tugÌ†general Ahmet Otal hakkında darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆne isÌ§tirak suçunda Hakkari Cumhuriyet BasÌ§savcılıgÌ†ı'nca sorusÌ§turmasının devam ettiği anımsatılan iddianamede, Genelkurmay BasÌ§kanlıgÌ†ı OÌˆzel Kuvvetler'de goÌˆrevli eski Albay Olgun'un 15 Temmuz'da oÌˆzel aracıyla alaya gelerek, aynı sÌ§ekilde kendisi gibi oÌˆzel aracÌ§larıyla gelen personelin sevkini sagÌ†ladığı ve helikopterle Akıncı UÌˆssuÌˆ'ne gecÌ§erek oradaki faaliyetlere katıldığı bildirildi.

Eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi BarısÌ§'ı ziyaret ettiği belirlenen eski albay BozcÌ§al'ın basÌ§ka dosyadan sÌ§uÌˆpheli eski üstegÌ†men Sezgin GuÌˆney'den elde edilen darbeye katılacaklar listesinde ismi bulunduğu kaydedilen iddianamede, Bozçal'ın darbe girişiminin gidisÌ§atı ve koordinasyonu ile ilgili olay gecesi darbeci general Semih Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara, OÌˆzel Kuvvetler KomutanlıgÌ†ındaki darbe girişimini yoÌˆneten Albay UÌˆmit Bak ve OÌˆzel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı kacÌ§ırmaya tesÌ§ebbuÌˆs eden ekibin lideri eski kurmay albay Fatih YarımbasÌ§ ile suÌˆrekli olarak telefon goÌˆruÌˆsÌ§tüğü belirtildi.

İddianamede bu durumun, CumhurbasÌ§kanlıgÌ†ı Muhafız Alayında darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆ oÌˆncesinde ismi gecÌ§en uÌˆst ruÌˆtbeli askerlerle darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆne ilisÌ§kin gizli toplantılar ve bir kısım planlamalar yapıldıgÌ†ını goÌˆsterdiği kaydedildi.

CumhurbasÌ§kanlıgÌ†ı Muhafız Alayında goÌˆrevli bir kısım ruÌˆtbeli askerin, olusÌ§turulan WhatsApp gruplarına daha oÌˆnceden alarm kodu olarak belirlenen "Pars" mesajını yazdıkları hatırlatılan iddianamede, "Önceden kararlasÌ§tırıldıgÌ†ı sÌ§ekilde gruplarda yer alan ve mesajı okuyan personelin en seri sÌ§ekilde alaya gelmek uÌˆzere hareket ettikleri, aynı boÌˆlgede oturan personelin birbirlerini aracÌ§larıyla almaları icÌ§in aralarında esÌ§lesÌ§tirme yapıldıgÌ†ı, bu sÌ§ekilde kısÌ§laya cÌ§agÌ†rılan personelin silah, tecÌ§hizat ve muÌˆhimmat alarak saat 22.30 sularında darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆ icÌ§in hazır oldukları tespit edilmisÌ§tir." ifadelerine yer verildi.


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