02.03.2017 15:31:26

'Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı' açıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Opak:- 'Esnek çalışma çerçevesi içerisinde insanlara, kendi yaşam biçimlerine uygun, rahat edebildikleri kıyafetleri şıklık içerisinde sunmak son derece önemlidir'

Lifestyle-Turkey 2017 Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı, İstanbul Kongre Merkezinde açıldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), KOSGEB ile Tasarımcılar ve Tekstil Girişimcileri Derneği (TATEG) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, muhafazakar modacılar ve hazır giyim firmaları tasarımlarını sergiledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, fuarın açılışında, dünyada değişimin önemli olduğunu söyledi.

İş hayatında her gün daha fazla esnek çalışmanın gündemde olduğunu belirten Olpak, "O esnek çalışma çerçevesi içerisinde insanlara, kendi yaşam biçimlerine uygun, rahat edebildikleri kıyafetleri bir şıklık içerisinde sunmak son derece önemlidir." dedi.

- "Türkiye'nin üreterek büyük ülke olmasını arzu ediyoruz"

ASKON Başkanı Mustafa Koca ise insanların idealleri için yaşadıklarını ifade ederek, 'Elin oğlu modada bize yön çizeceğine, bizim kızlarımız bize yön vermeye başlarsa dünyadaki 4 tane ne olduğu belli olmayan adamdan kurtulur, kendi ürettiğimiz tasarımları kendimiz yapmış oluruz. Ben her zaman tasarımcılarıma 'Yürüyün, koşun, özgün tasarımlar çıkarın, tıkandığınız yerde beni bulun.' diyorum.' diye konuştu.

Önder Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş da Türkiye'de milli ve yerli olan bir anlayışı egemen kılmanın mecbur olduğunu dile getirdi.

Bu tarz fuarların Türkiye'nin milli ve yerli ruhuna destek vereceğini aktaran Erdoğmuş, '"Türkiye güçlü bir ülke olma yolunda ortaya koyduğu vizyonu bu çalışmalarla taçlandıracak. Biz Türkiye'nin ekonomik hayatının üretimle güçleneceği kanaatindeyiz. Türkiye'nin üreterek büyük ülke, büyük devlet olmasını arzu ediyoruz.' değerledirmesinde bulundu.

Tasarımcılar ve Tekstil Girişimcileri Derneği (TATEG) Başkanı Şüheda Aydın Pehlivan ise fuar için çok çalıştıklarını belirterek, 'Bu fuarı hem üyelerimizin ticaretini arttırmak hem de sektörü daha düzgün ve kurumsal şekilde ilerletebilmek adına organize ettik.' diye konuştu.

- Fuara 80 firma katılıyor

Sofuar Genel Müdürü Özgür Sofuoğlu da fuarda, muhafazakar giyim ile yaşamın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 80 firmanın yer aldığını söyledi.

Türkiye'de muhafazakar giyimle ilgili bir fuar olmamasını, "Büyük bir eksiklik." olarak nitelendiren Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan yola çıkarak bu fuar yapıldı. Gelişen, değişen dünyada muhafazakar kesimin yaşam içerisinde aldığı rolün artık ilk sıraya geçmesi bu fuarın ortaya çıkmasına neden oldu. Dünyada muhafazakar giyimle ilgili hiçbir platform yok. Bu iş olacaksa 'Türkiye'de olsun' dedik. Türkiye bu işin merkezi olabilecek tek nokta. Biz de bunun ilk adımını atıyoruz.'

Fuar 4 Mart'ta Cumartesi günü sona erecek.



