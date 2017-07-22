22.07.2017 15:21:24

Muhabbet kuşu Fıstık'ı yanından hiç ayırmıyor

Tokat'ta büfecilik yapan Alaattin Taştan, 2 yıl önce sahiplendiği muhabbet kuşu Fıstık'ı bir dakikalığına bile yanından ayırmıyor.

Büfecilik yaparak geçimin sağlayan 42 yaşındaki Alaattin Taştan, bütün gününü 2 yıl önce henüz yavruyken beslemeye başladığı Fıstık ismindeki muhabbet kuşuyla geçiriyor. Acıkmadığı ve uyumadığı sürece, tüm vaktini Alaattin Taştan'ın omzunda, parmağında ya da telefonunun üzerinde geçiren Fıstık, sahip olduğu bu özelliğiyle mahallenin de maskotu haline geldi.



Mahalle sakinleri kadar, iş yerine gelen ya da önünden geçen bir çok vatandaşın da ilgisini çeken Fıstık'ın 'babacık', 'aşkım' gibi birçok kelimeyi de söyleyebildiğini belirten Alaattin Taştan, kuşunun bugüne kadar hiç kaçmaya kalkışmadığını dile getirerek, "Mahallenin maskotu haline geldi zaten. Gelen giden vatandaşın oldukça ilgisini çekiyor. Hiçbir yere de kaçmıyor. Kafasına göre geziyor benle. Alıştırdım bir şekilde" dedi.



Mahalle sakinlerinden Melih Mutluşahin de maskotları haline gelen fıstıkla birlikte yaşamaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, "Valla çok güzel bir kuş, mahallemizin maskotu. Çok güzel yetiştirmiş ağabeyim. Elimizde böyle akşama kadar oynuyoruz. Hiç bir sıkıntısı da yok. Birinin omuzuna koy gezip gelir" diye konuştu.