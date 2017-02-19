19.02.2017 17:00:45

'Muhabbet geceleri' etkinliğinde duygu yüklü anlar yaşandı

Eskişehir'de gerçekleşen 'Muhabbet Geceleri' etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.

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Eskişehir'de gerçekleşen 'Muhabbet Geceleri' etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.Porsuk Kapalı Spor Salonunda yapılan etkinlik, Mikail Şimşek'in sunumuyla başladı. Hafız Mustafa Bodur'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlik, Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (ÇEVSAD) Başkanı Erhan Erden'in açılış konuşmasıyla devam etti. Başkan Erden, 12'ncisini düzenledikleri etkinlikte yaptığı konuşmada, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ve hayra vesile olmasını diledi. Başkan Erden, "Bizler bu muhabbet gecelerini, bir gönüle girmenin gayretiyle tüm gönüllere hizmet etmek maksadıyla icra ederken, aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde başının okşanmasını bekleyen bir yetimle, başını okşayacak eli buluşturmak, iffetiyle açlığı arasında tercih yapmaya zorlanmış, açlığını tercih etmiş gençlerin onurlu duruşunun yanında durmak ve ilim zırhını kuşanmak amacıyla üniversitelerde, ilim mekteplerinde, Kur'an kurslarında okuyan talebelerin, hırkası olmaya, lokması olmaya, bursu olmaya vesile olmak umuduyla tertip ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Gönlümüze Rabbani bir ikram olan, muhabbetin hasıl olabilmesi adına gönülleri fethetmek önceliğimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir dünya bırakmak için gayret ederken diğer yandan dünyaya da gönlü muhabbetle yoğrulmuş, dürüst, ahlaklı gençler bırakmayı şiar edindik. Niyet, en çok ihtiyaç duyduğumuz hakiki muhabbetin tüm kalplerde yerleşmesine hizmet etmekle beraber, insanımıza keyifli saatler yaşatarak bir taraftan da tefekküre sevk edebilmektir" diyerek katılımcılara teşekkür etti.Sponsorların plaket takdiminin ardından Murat Belet'in söylediği ilahilerle programa renk kattığı etkinliğe, meddah Yusuf Duru ve ekibinin sahnelediği "Kiremit Emlak" isimli tiyatro gösterisi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Son olarak sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini anlattıktan sonra 30 kuş şiirini okuması, salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.Davetlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğe; Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, Akparti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Bünyamin Fidan, TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, Beşir Derneği Eskişehir Temsilcisi Rıza Gürsoy, Semarkan Eskişehir İl Başkanı Erhan Erdem, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca geceye telgraf göndererek bu mutluluğa ortak olan Sağlık Bakanı Prof. Dr Recep Akdağ ve Semarkand Vakfı Bölge Başkanı İrfan Işık geceyi kutladı.