23.02.2017 21:15:11

Muğla'ya 11 tesis kazandırılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 381 milyon lira tutarındaki 25 adet yatırım müjdesi ile Muğla'ya geldi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 381 milyon lira tutarındaki 25 adet yatırım müjdesi ile Muğla'ya geldi.Prof. Dr. Veysel Eroğlu Muğla programı kapsamında ayrıca Merkez,Fethiye ve Seydikemer'de düzenlenecek üç ayrı merasimde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 8 adet tesisin temeli ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapımı tamamlanan 3 adet tesisin açılışını gerçekleştirdi.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sırasıyla Seydikemer, Fethiye ilçelerinde ve Muğla- Merkez'de düzenlenecek toplu açılış ve temel atma merasimleri ile 86 milyon lira yatırım bedelli 11 adet tesisin açılışını gerçekleştirdi.Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Muğla Merkez'de saat 16.00'da Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma merasiminde Kavaklıdere,Menteşe Barajı ve Sulaması, Merkez Kozağaç Barajı ve Sulaması ile 3 taşkın koruma tesisinin temelini attı. Eroğlu, Muğla'da düzenlenen merasimlerde 25 aileye gelir getirici tür,44 aileye Orköy sertifikası verdi. Münbit Topraklar Suya Kavuşacak Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesisler ile yaklaşık 7 bin 700 dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Ayrıca toplam 12 yerleşim yeri, 2 mahalle ve 8 bin 330 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak.Muğla'ya Son 6 Yılda 954 Milyon TL'lik 110 Müjde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 1 Kasım 2012, 17 Ağustos 2013, 16 Mart 2014 ve 6 Şubat 2016 tarihlerinde Muğlalılara verdiği 573 milyon TL'lik 85 müjdeye ilave olarak 381 milyon lira yatırım bedeline sahip 25 müjde daha verdi. Eroğlu,böylece son 6 yılda Muğlalılara 954 milyon liralık 110 müjde vermiş oldu.Müjdeler arasında gölet, sulama tesisleri, dere ıslahları, taşkın koruma tesisleri, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, fidan üretimi, mesire yerleri ve bal ormanı ile 3 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.Bakan Eroğlu düzenlenen açılış töreninin ardından Muğla Valiliğine geçerek burada bir basın toplantısı düzenledi. Eroğlu burada müjdeleri verilen projelerden bahsedip gazetecilere bilgi verdi.Bakan programının ardından Dalaman'a hareket etti.