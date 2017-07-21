21.07.2017 09:05:08

Muğla Valisi'nden deprem sonrası açıklama!

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, 'Bu kadar büyük bir depremi yaşamamıza rağmen can ve mal kaybı olmadığı için şükrediyoruz' dedi.

Muğla Valiliği 75. Yıl salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Esengül Civelek, kentte deprem sonrası kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi. Muğla genelinde olumsuz bir durum olmadığını aktaran Civelek, ancak yaşanan travma, panik ve korku nedeniyle vatandaşların düşme ve atlamaları sonucu basit yaralanmaların meydana geldiğini dile getirdi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIA BAŞLANDI"

Esnül Civelek, deprem sonrası 25-30 yıllık eski binaların duvarlarında çatlaklar olduğu bilgisinin geldiğini, bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışma başlattı. Deprem sonrası bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu ancak kesintiler giderilmeye başlandı. Deprem sonrası trafo patlaması nedeniyle meydana gelen makilik yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bodrum Devlet Hastanesi'nden hasta tahliyesi olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalarımız hastanede. Korkma ve panik nedeniyle basit yaralanmaları olanlar kendi tercihleri doğrultusunda hastanemizin bahçesinde acil hizmeti almaktadır. Depremin hemen ardından il genelinde bir kriz merkezi oluşturduk. Seferberlik halinde ilgili tüm taraflarla depremin olası olumsuzluklarını gidermek üzere Kızılay, AFAD ve sağlık birimlerimizle kriz yönetimi gerçekleştiriliyor. Bu kadar büyük bir depremi yaşamamıza rağmen can ve mal kaybı olmadığı için şükrediyoruz."

​Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Bodrum'da elektrik hatlarının kopmasından kaynaklanan ot yangınlarına hemen müdahale edildiğini belirtti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise Reşadiye Mahallesi'nde iki eski evin duvarlarında yıkıntı olduğunu, hastaneye deprem sonrası 15 kişinin başvurduğunu bildirdi.