22.02.2017 01:14:49

Muğla Valisi Amir Çiçek Milas'ta işadamlarıyla buluştu

Muğla Valisi Amir Çiçek Milas'ta işadamlarından istihdama destek olmalarını isteyerek, mart ayında istihdamın arttırılması çağrısında bulundu. Vali Çiçek, yeni alınacak bir işçiye ödenecek 1404 liralık asgari ücretin 773 lirasının devlet tarafından karşılanacağını ve bu uygulamanın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Muğla Valisi Amir Çiçek Milas'ta işadamlarından istihdama destek olmalarını isteyerek, mart ayında istihdamın arttırılması çağrısında bulundu. Vali Çiçek, yeni alınacak bir işçiye ödenecek 1404 liralık asgari ücretin 773 lirasının devlet tarafından karşılanacağını ve bu uygulamanın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.Ankara'da, TOBB'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra ekonomi ile ilgili bakanların da katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası'nda yapılan "her işyerinin bir kişiye istihdam sağlaması" çağrısının ardından Muğla'da da istihdamı arttırmak için Muğla Valisi Amir Çiçek ilçelerde ziyaretlere başladı.Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MİTSO) işadamlarıyla buluşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Mart ayında 30 bin kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek işadamlarından işçi alımı yapmalarını istedi.Muğla Valisi Amir Çiçek'in işadamlarıyla buluştuğu toplantıya Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Defterdarı Veysel Sezgin, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Ekecan ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İlyas Sarıyerli, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, oda başkanları ile birlikte yaklaşık 60 işadamı katıldı.Vali Çiçek, iş adamlarına hep birlikte elimizi taşın altına koyalım diyerek, "Ülkemizi seviyorsak işçi alalım. Ben yazın işçi alırım, şu ayda işçi alırım demenin bir faydası yok. Hemen mart ayında işçi alın. Sizin yararına olan şeyde ben de varım. Sizin zararınıza olacak şeyde ben de yokum. Bakın, yeni işe alınacak bir işçi için 1404 liralık asgari ücretin 773 lirasını devlet veriyor. Turizmciler sezonun açılmasını bekliyorlar, anlıyorum, fakat diğer sektörlerin beklemesine gerek yok. Turizmcilerin de beklemesine gerek yok. İşçileri şimdi alsınlar, sezona hazırlık için çalıştırsınlar. Bir an önce işçi alın daha çok kazanın" dedi.Vali Çiçek konuşmasının devamında ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ekonomisi zayıf olan ülke dünyada da zayıftır. Güçlü ekonomisi olan ülke her yerde güçlü olur. Her şey ekonomiye bağlıdır. İnsan kaynakları müdürlerinizi çalıştırın. Bir an önce işçi alımı yapın. Mart ayında işçi alın. Geciktirmek zararınıza olur" diye konuştu.Sözü daha sonra MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e veren Vali Çiçek, Milaslı işadamlarının kaç işçi alacaklarını sordu. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de yönetim kurulu olarak bu konuda toplantı yaptıklarını ve oda üyesi işadamlarıyla telefon konuşmaları yaparak işçi alımı yapmalarını istediklerini belirterek "Milas'ta 300 - 500 arası işçi alımı yapılacağını tahmin ediyoruz. Gelecek hafta da bu konuda Muğla'da diğer oda başkanlarımızla bir toplantı yapacağız" dedi.Muğla Valisi Amir Çiçek daha sonra Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü İlyas Sarıyerli'ye söz vererek istihdamı arttıracaklara sağlanacak desteği anlattı.Yapılan konuşmaların ardından kapanış konuşmasını yapan Vali Amir Çiçek Muğla'daki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık 6 puan gerisinde olduğunu ve ildeki işsizliğin yüzde 7.3 seviyesinde olduğunu belirterek mesleki eğitimlere önem verileceğini, bu konuda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile de işbirliği yapılacağını söyledi. Vali Çiçek, işadamlarına işçi almaları çağrısını yineleyerek "Sizler işçi alın, kazanç sağlayın. Evine ekmek götüremeyen işçiler evlerine ekmek götürebilsin, çocuklarının rızkını çıkarabilsinler. Siz onların dualarını alın. Ülkeye huzur gelsin, güven gelsin" diyerek toplantıyı kapattı.