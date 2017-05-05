06.05.2017 13:27:14

Muğla jandarmasından şehit kızına sürpriz doğum günü

2009 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Muğlalı Uzman Çavuş Berkant Şara'nın Muğla'da özel bir kolejde okuyan kızı Nisanur Şara'ya Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.,

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2009 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Muğlalı Uzman Çavuş Berkant Şara'nın Muğla'da özel bir kolejde okuyan kızı Nisanur Şara'ya Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.,Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen sürpriz doğum gününe Jandarma personelinin yanı sıra, öğretmenleri ve şehit kızı Nisanur'un arkadaşları katıldı.Şehit Uzman Çavuş Berkant Şara 15 Nisan 2009 tarihinde Diyarbakır Dicle kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi mezarlığına defnedilmişti.