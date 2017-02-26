27.02.2017 09:56:38

Muğla düğün yemekleri İstanbul'da görücüye çıktı

İstanbul'da faaliyet gösteren Muğlalılar Derneği, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri için ' Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Günü' tertipledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul'da faaliyet gösteren Muğlalılar Derneği, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri için " Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Günü" tertipledi.Dernek başkanı Ferah Türel ve dernek yönetim kurulu üyelerinin gayretleriyle düzenlenen Muğla Düğün Yemekleri etkinliği Levent'teki Pol Center'in yeme içme katında yapıldı. Etkinliğe katılan davetlilere geleneksel Muğla düğün yemekleri olan, nohutlu et kavurma, kuru fasulye, keşkek, pilav, yoğurtlama, salata ve baklava ikram edildi. Birçok malzemenin Muğla'dan özel olarak getirtilerek hazırlandığı düğün yemekleri davetliler tarafından beğenildiği gibi unutulan yerel lezzetler İstanbul'da tekrar hatırlatıldı.Muğla düğünlerinin olmazsa olmazı olan davul zurna ekibi etkinlikte sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gün geçirtti. Milas'tan özel olarak getirtilen Dibekdereli Muhtar Dursun Girgin ve ekibi çaldıkları düğün müzikleri ve oyunlarıyla Muğlalıları adeta coşturdu.Düğün müziği eşliğinde sahneye çıkan Muğlalılar oynadıkları oyunlarla Muğla adet ve eğlenceleri yaşadı. Oyun bölümünde sahneye çıkan Mustafa Ertürk, Mustafa Kaya ve Selin Akman oynadıkları başarılı oyunlarla davetlilerden büyük alkış topladı.150 davetlinin katıldığı etkinlik öğle saatlerinde başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti.