06.05.2017 13:49:38

Muğla'daki fuhuş operasyonları

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen iki fuhuş operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezi ve Güllük Mahallesi'nde "fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S, H.Ş, E.C, M.S, Y.S, R.B, S.Ü, H.D. ve N.D. cezaevine gönderildi.

B.S. ve F.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Milas'ta 4 Mayıs'ta düzenlenen iki operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.