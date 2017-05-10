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Muğla'da Yerel Tohum Güçlendiriliyor
10.05.2017 14:29:34

Muğla'da Yerel Tohum Güçlendiriliyor

Muğla'da önemli gelir alanlarının başında gelen tarım üzerine yoğunlaşan ve yöreye özgü tohumların korunması için çeşitli çalışmalar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016'da Yerel Tohum Merkezi'ni kurdu. 'Yerel Tohum, Ulusal Güç' sloganıyla kurulan tohum merkezinde yöreye özgü tohumların korunarak, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılıyor. Yerel tohum merkezinde bölgeye has 410 çeşit tohum bulunuyor, bu tohumlar ise çiftçilere ücretsiz olarak veriliyor.

Muğla'da önemli gelir alanlarının başında gelen tarım üzerine yoğunlaşan ve yöreye özgü tohumların korunması için çeşitli çalışmalar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016'da Yerel Tohum Merkezi'ni kurdu. "Yerel Tohum, Ulusal Güç" sloganıyla kurulan tohum merkezinde yöreye özgü tohumların korunarak, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılıyor. Yerel tohum merkezinde bölgeye has 410 çeşit tohum bulunuyor, bu tohumlar ise çiftçilere ücretsiz olarak veriliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal amaçlı analiz laboratuvarını Muğla'ya kurarak bu alanda büyük bir adım daha atan Büyükşehir Belediyesi, tarımın güçlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Gönüllü Üretici Sistemi

Yerel tohumların yaşatılması ve çoğaltılması amacıyla "Gönüllü Üretici" sistemi başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi tarafından başlatılan sistemde üreticilere merkezde bulunanlar arasında 20 türe ait 130 çeşit tohum dağıtılacak. Bu güne kadar 50 kişinin yer aldığı sistem için talepler toplanmaya devam ediyor.

12 bin adet tohum fidesi dağıtılacak

Köyceğiz Beyobası Alım Garantili Üretim Seralarında çimlendirme işlemine tabi tutulan 12 bin yerel tohum fidesi 13 ilçede dağıtılacak. Gönüllü Üretici Sistemine kayıtlı olan üreticilere dağıtımı yapılacak olan fidelerin, üreticilerden tohum olarak geri dönmesiyle, yerel tohumun korunması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk dağıtım Bodrum'da yapıldı. 2 bin adet yerel tohum fidesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katıldığı törenle, gönüllü üreticilere dağıtıldı.

"Muğla'nın yerel tohumları verimli topraklarımızla buluşuyor."

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Kale önünde vatandaşlara yerel tohum merkezinde üretilen fidelerin dağıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye'nin tarımsal üretimde son yıllarda olağanüstü gerilediğini ve neredeyse bütün ürünleri ithal eder hale getirildiğini, Türkiye'nin, Muğla'nın verimli topraklarının doğru tarım politikası ve uygulamalarla her türlü ürünü üretecek kapasitesi olduğunu söyledi ve Muğla'da yerel tohum merkezi, Toprak, Su, yaprak analiz laboratuvarı, alım garantili çiçek üretimi, patates, ceviz, incir tohum desteği gibi hizmetlerle üreticinin yanında olduklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Yerel Tohum Merkezi'mizi kurduk ve bugüne kadar 410 korunmuş, bize özgü yerel tohumumuz üreticilerimiz ve vatandaşlarımızdan teslim aldık. Bu tohumlardan elde ettiğimiz 12 bin fideyi bütün ilçelerimizde üreticilerimize dağıtarak yerel, korunmuş tohumlardan elde edilen fidelerin verimli topraklarımızla buluşmasını ve tohumların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz. Muğla'da tarıma ve üreticilerimize büyük önem veriyoruz. Alım garantili çiçek üretiminde 6.5 milyon rakamını geçtik. Güzel Muğlamızı, kendi topraklarında üretilen çiçeklerle daha da güzelleştiriyoruz. Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde kurduğumuz Toprak, Sulama suyu, bitki laboratuvarı ile Muğla'mızın toprağının datasını çıkararak üreticilerimizin daha fazla verim almasını, toprağımızı korumayı amaçlıyoruz. Muğla'da ürün çeşitliliğini arttırmak için üreticilerimize patates, yem bitkisi, ceviz, incir, zeytin fidanları dağıtıyoruz. Muğlamızın tarım gelirleri turizm gelirlerinden fazla. Muğla'da nüfusumuzun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Kırsal Muğla'da üretilen ürünlerimizin kıyısal Muğla'da tüketilmesini sağlayarak Muğla'nın birlikte kalkınmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde ne yazık ki izlenen yanlış tarım politikaları nedeniyle son 15 yılda üreten değil neredeyse soframızdaki herşeyi ithal eden bir toplum haline geldik. Türkiye'de 5.5 milyon vatandaşımız tarımdan geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu rakam ABD'de 2.3 Milyon kişi. Ülkemizde tarım geliri 60 milyar dolarken bu rakam ABD'de 175 milyar dolar. Son 14 yılda işlenen tarımsal alan büyüklüğü 27 Milyon dönüm azaldı. Buna rağmen ülkemiz devlet, özel sektör işbirliği ile Sudan'dan tarım arazisi kiralandı. Oysa Türkiye'de yoksulluğun en önemli nedenlerinden biri tarım sektörünün verimsiz yapısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi milli ekonominin temeli tarım olmalı, tarımda reformlarla Türkiye tekrar üreten, üreticisine köylü milletin efendisidir diyebilecek hale getirilmelidir." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar il genelindeki çiftçilere Bin ton yem bitkisi ve patates tohumu dağıttı. Belediye ayrıca % 50 hibeli 10 bin 52 adet ceviz, 11 bin 655 adet memecik zeytini ve 3 bin adet incir fidanını üreticilere dağıttı.
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