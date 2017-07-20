20.07.2017 08:22:40
Muğla'da yangın
Bodrum ilçesinde bir evde prizde takılı bırakılan vantilatör yangına neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde prizde takılı bırakılan vantilatör nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokakta, iki katlı evin üst katında yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin üst katındaki demir kapıyı kırarak alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahiplerinin üzüldükleri görüldü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, yangının prizde bırakılan vantilatörden çıktığını tespit etti.