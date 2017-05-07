07.05.2017 21:25:45

Muğla'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Eyinç'in (40) kullandığı traktör, Hamitköy Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi. Sürücü Eyinç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün 5 yaşındaki oğlu Emir Eyinç ise çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



