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Muğla'da ebeler kansere dikkat çekmek için yürüdü
08.02.2017 15:26:09

Muğla'da ebeler kansere dikkat çekmek için yürüdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Şubat Kanser Günü etkinlikleri kapsamında il genelinden 112 ebenin katılıdığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü' temalı yürüyüş düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Şubat Kanser Günü etkinlikleri kapsamında il genelinden 112 ebenin katılıdığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü" temalı yürüyüş düzenlendi.

Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüş öncesi il genelinden gelen 112 ebeye sağlıklı beslenme ve kansere karşı nasıl mücadele edileceği konusunda eğitim verildi.

Daha sonra grup,sahil yürüyüş yolunda toplanarak ellerinde "kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır,farkındayız kanseri yeneceğiz, sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz gibi dövizler taşıyıp toplu yürüyüşe geçti. Yaklaşık 1 kilometre boyunca yürüyen ebeler ellerindeki döviz ve pankartlarla kansere dikkat çekmeye çalıştı.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan Muğla Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Nuri Ceyhan, "Sağlığın etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına, sağlıklı beslenme ile başlayan bir sürecimiz var.İnsanların sağlıklı beslenmesinin ne kadar önemli olduğunu kendilerine anlatmaya çalışıyoruz.Kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışmak diğer bir önemli faktör.Sigara,alkol ,çevresel faktörlerden kendisini korumayı öğrenebilmesi, sağlık okur yazarlığının artırılması çok önemli bir faktör.Bunlardan uzak durmayı anlatmaya ,vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.Diğer bir şeyde sağlıklı yaşam için hareket etmek.Sağlıklı yaşamda hareket olmazsa olmazımız.Hareket ederek bundan sonra yaşadığımız olumsuz süreci daha kaliteli bir şekilde yaşayabileceğimizin bilincini aşılamaya çalışıyor ve bunun içinde kendi hayatımızı da bunda bir kendimize örnek alarak ,kendimiz içinde uygulayarak süreci yöneltmeye çalışıyoruz"dedi.

Ebe hemşire Duygu Seran ise "Bizler çok büyük bir grup olarak buradayız.Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi burada topluma da mesaj vermek için yürüyüş yapıyoruz pankartlarımızla beraber duyarlılığı artırmak istiyoruz".Bu bir farkındalık yaratma açısından sağlıkçıların düzenlediği ve başını da müdür bey olmak üzere bütün katılımcıların olduğu güzel bir farkındalık yaratma olayı diye düşünüyorum.Güzel, yani insanlarımız için farklı bir bakış açısı öyle umut ediyoruz.Kanserden korunmak için,aile sağlığı merkezlerimize, KETEM'lere özellikle bizim sağlık evinde çalışan arkadaşlarımıza HPV,gaitada gizli kan taramalarımızı mutlaka yaptıralım" diye konuştu.

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