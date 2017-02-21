21.02.2017 13:02:49

Muğla'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Muğla'da askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

AA'nın aldığı bilgiye göre, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı askeri bölgesinde askerleri taşıyan araç, şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan biri uzman çavuş, 6 asker yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Dalaman ve Ortaca'daki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan ikisi, Dalaman Devlet Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardından Fethiye'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.