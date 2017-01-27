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Muğla'da 11 eski polis FETÖ'den tutuklandı
27.01.2017 08:45:36

Muğla'da 11 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen eski emniyet çalışanlarına yönelik operasyonda g

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen eski emniyet çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alanına 28 şüpheliden 11 şüpheli mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Bylock kullandığı tespit edilen ve aralarında eski Emniyet Müdürü, eski Emniyet Amiri, eski Başkomiser, eski Komiser, aktif ve görevden uzaklaştırılan komiser yardımcıları, eski ve halen aktif görevde bulunan polis memurlarının bulunduğu toplam 38 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıktı. Kara sonrası Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 hedefe yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandıktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden eski Emniyet Amiri F.T., Komiser S,Y., Komiser Yardımcıları O.T., M.C.K., T.A., T,Ö. ve S.Ş., Polis memurları A.B., Z.K., M.S. ve A.B. olmak üzere 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski Emniyet Müdürleri E.S. ve A.K., Emniyet Müdür Yardımcısı A.O., Şube Müdürü M.O.A., Emniyet Amiri M.K., Başkomiser M.O., Komiser İ.H., Komiser Yardımcıları C.Ç., H.H.K. ve M.A. ve 6 polis memuru mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri kişi TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı. 6 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların kararlılıkla devam edeceği açıkladı.

(Bekir Tosun/İHA)

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