23.01.2017 17:29:43

Muğla'da 11 asker FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ'ye bağı tespit edilen 11 şüpheli asker Muğla Aksaz Deniz Üssü'nden gözaltına alındı.

Muğla merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Aksaz Deniz Üssü ve Güney Görev Grup Komutanlığında görevli astsubay ve uzman çavuş 11 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ BULUNAMADI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Marmaris ilçesi ile Ankara, Zonguldak ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda astsubaylar S.M, A.İ, S.E, O.G, S.A, B.Y, G.Ç, N.K, R.Ü. ile uzman çavuşlar, M.Ö. ve Ş.M. gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunan astsubaylar, Y.B. ve D.A'nın da Ankara ve Balıkesir'deki ikametlerinde arama yapıldığı, ancak bulunamadığı öğrenildi.

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