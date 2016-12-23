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Müftülük personeline 'Engellilerle İletişim' semineri
23.12.2016 11:45:18

Müftülük personeline 'Engellilerle İletişim' semineri

Samsun İl Müftülüğü, çalışanlarına yönelik; 'Engelli Psikolojisi ve Engellilerle İletişim' semineri düzenledi.

Samsun İl Müftülüğü, çalışanlarına yönelik; "Engelli Psikolojisi ve Engellilerle İletişim" semineri düzenledi.

Samsun İl Müftülüğü tarafından, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda engelli birey psikolojini anlamak ve onlara sunulan hizmetin geliştirilmesi, şekillendirilmesi amacıyla 17 ilçe müftülüğüne bağlı görev yapan personele yönelik farkındalık semineri düzenlendi. İl Müftüsü Veysel Çakı, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerinin katılımıyla 2 bölümden oluşan seminer, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay tarafından verildi. Doğuştan görme engelli olan Kuralay, ilk bölümde "Engelli Kime Denir?", "Engellileri Niçin Konuşmalıyız?" konu başlıklarına yer verdi. Kuralay, ardından kendi yaşamından kısa öyküler ve dikkat çekici notlarla engelli bireyin yaşamını kolaylaştırıcı, güçleştirici etmenler üzerinde durdu. Engelli bireylere yardımcı olmak maksadıyla da olsa onları ayrıma tabi tutacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Kuralay, engellilere sunulacak yardım ya da hizmette taleplerinin ve psikolojilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. İkinci bölümde ise, "Engelli Bireyler İçin Din Hizmeti Sunulması ve Sunulan Hizmetin Şekli" konularına değinen Kuralay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli hizmetleri için oluşturduğu koordinatörlük sistemi üzerinde durdu.
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