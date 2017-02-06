06.02.2017 17:34:35

Müftülük esnafa 'ticaret ahlakı' broşürü dağıttı

Adıyaman Müftülüğü esnafı ziyaret ederek 'ticaret ahlakı' konulu broşür dağıttı.

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Adıyaman Müftülüğü esnafı ziyaret ederek 'ticaret ahlakı' konulu broşür dağıttı.Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Müftü Yardımcıları Musa Çiftçi, Mustafa Altun esnafları gezerek sohbet etti. Daha önceden şehit aileleri ve gaziler, hastalar, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve umreden dönen vatandaşlarımız ziyaret eden Müftülük görevlileri bu kez esnafı ziyaret etti.Adıyaman Müftülüğü tarafından hazırlanan "ticaret ahlakı" konulu broşürler ziyaret edilen esnaflara verildi.Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, bu ziyaretlerin belli periyotlarla devam edeceğini ve Müftülük olarak sahada vatandaşlar ile kaynaşılması ve birlikte olunmasına devam edileceğini kaydetti.