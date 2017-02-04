04.02.2017 11:08:21

Müftü İlyas Serenli onuruna veda programı düzenlendi

Emekliye ayrılan Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli onuruna yapılan veda programı geniş katılımla gerçekleşti.

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Emekliye ayrılan Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli onuruna yapılan veda programı geniş katılımla gerçekleşti.45 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aktif görev hayatını sonlandıran, 2011 yılında Sakarya İl Müftülüğüne atanan ve 5 yıl Sakarya İl Müftülüğü görevini yürüten İlyas Serenli onuruna yapılan veda programı geniş katılımla gerçekleşti. Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen programa Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli başta olmak üzere, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, müftü yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.Program Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Daha sonrasında İlyas Serenli'nin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Bir selamlama konuşması yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, "Hocamı yürekten kutluyorum. Hocalar arasında bu kadar çalışıp bu kadar övgüye mahzar olan ve emekli olan hocam sizi yürekten kutluyorum. Hocamla üniversitemiz ile ortak yaptığı çalışmalarda tanıştık. Üniversitemiz için öğrencilerimize değer katacak bir çok projede birlikte olduk. Hocamızın bu zamana kadar yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli ise yaptığı konuşmada, "Benden bahseden arkadaşlarım övgü ile bahsettiler inşallah bu övgülere laik olurum. 30 Ekim 1972 yılında Kocaeli'nde göreve başladım. Bugün 46 yıl içerisinde 3 Şubat 2017 yılında da görevimi sona erdirmiş oldum. Hayatımız inişli çıkışlı, imamlıktan müftülüğe kadar uzanıyor. Hayatım boyunca kimseye bilerek kötülük yapmadım. Beni yalnız bırakmadınız. Bizimle beraber oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.Program plaket taktimi sonrasında sona erdi.