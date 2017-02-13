13.02.2017 12:14:15

Müdür Ceylani'den okul ziyareti

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani; Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koç İlk ve Ortaokulu ve İskele Ortaokulunu ziyaret etti.

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Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani; Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koç İlk ve Ortaokulu ve İskele Ortaokulunu ziyaret etti.Tuşba İlçe Şube müdürleri M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın ile birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, ikinci yarıyılında öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağlık, mutluluk ve başarılar diledi. Ceylani, "Öğrencilerimizin birinci yarıyılda göstermiş oldukları gayret ve azmi ikinci yarıyılda da güçlendirerek devam ettireceklerine yürekten inanıyoruz. Kaliteyi bir yaşam şekli olarak benimseyen ve özümseyen, verdikleri destekle eğitim öğretime katkı sağlayan tüm öğrenci velilerimize teşekkür ediyoruz. 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında öğrencilerimiz birbirinden anlamlı başarılar sergilemişlerdir ve bu başarıların ikinci yarıda da devam etmesi temennisi içerisinde öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencilerimizi kutlarız" dedi.