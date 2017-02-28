28.02.2017 11:36:59

Mudanya MHP'de görev değişimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde MHP teşkilatında yönetim değişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'nın Mudanya ilçesinde MHP teşkilatında yönetim değişti.MHP İlçe Başkanı Salih Türk'ün sağlık sebepleriyle görevinden istifa etmesinin ardından yerine Selçuk Yılmaz getirildi. Genel merkez tarafından onaylanan Selçuk Yılmaz başkanlığındaki 22 kişilik ilçe yönetimi görev dağılımı yaptı. Sercan Sert başkan vekili olurken, Mustafa Güngören, Mehmet Bostancı, Volkan Ferik ve Ertan Topçuoğlu başkan yardımcısı oldu. İsrafil Cibo ilçe sekreteri, Aydın Şengül ise muhasipliğe seçildi. Selçuk Yılmaz başkanlığındaki yönetimde Adnan Başfidan, Gökhan Güleç, Murat Durum, Mesut Tokat, Hüseyin Uyar, Burhan Örten, İlker Uğur Çimen, İlyas Çangal, Cemil Tosun, Salih Türk, Kayali Kurt, Nurettin Durak, Emir Korkmaz üye olarak görev aldı.Yeni yönetim ilk resmi ziyaretini kaymakamlığa yaptı.