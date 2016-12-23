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23.12.2016 14:54:45
'Mücevher Fırsat Günleri' başladı
'Mücevher Fırsat Günleri' başladı
'Mücevher Fırsat Günleri' başladı
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Akdeniz'de kar ve fırtına
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kar, Hatay ve Osmaniye'de ise fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
23.12.2016 14:52:00
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, doktorların da aralarında yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı.
23.12.2016 14:49:29
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker’e alınmayacak
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
23.12.2016 14:34:44
HDP'den Prvin Buldan açıklaması
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile ilgili açıklama yaptı.
23.12.2016 14:33:15
Uludağ'da kar kalınlığı 117 cm
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.
23.12.2016 14:21:15
'Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti'
BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve böylece Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.
23.12.2016 14:18:22
Meksika'daki havai fişek mağdurlarına yardım sözü
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, başkent Meksiko'da üç gün önceki patlamada harap olan havai fişek çarşısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.
23.12.2016 14:17:28
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