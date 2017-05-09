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'Mücadelemizi deplasmanda da göstereceğiz'
09.05.2017 21:59:21

'Mücadelemizi deplasmanda da göstereceğiz'

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kendi sahalarında gösterdikleri performansı deplasmanda da göstereceklerini ifade etti

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kendi sahalarında gösterdikleri performansı deplasmanda da göstereceklerini ifade etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off serisi 2. maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi aldığı bu sonuçla play-off serisi 2. maçında şampiyonluk için avantaj elde etmiş oldu. Karşılaşma sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Zor bir seri olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Çok zor bir seri. Euroleague'de final oynamış bir takım. Bayan basketbolunda Fenerbahçe büyük bir kulüp. Diğer tarafta marka olmaya çalışan ve eğitimde zaten marka olan Yakın Doğu Üniversitesi. Biz de Eurocup şampiyonu olarak buradayız. İki tane önemli ve büyük takımın çok üst düzey mücadelesi şeklinde geçiyor. Adına yakışır şekilde tam final oluyor" şeklinde konuştu.

"SAHAYA SERTLİĞİ YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kalaycıoğlu, sert bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi bu sene gördüğü sertliği şimdiye kadar hiç görmemişti. Biz de bu sertliği sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İki maçı alıp ev sahibi avantajını ele geçirdik. Şimdi iki maç için deplasmana gideceğiz. 3. maç cuma günü onların sahasında ve çok sert geçecek. İlk önce ona hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah burada gösterdiğimiz mücadeleyi orada da göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ SAHA İÇİNDE "

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off serisinde Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Kalaycıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Saha dışındaki olaylarla oyuncuları muhatap etmemeye çalıştık. Bizim görevimiz saha içinde ve bunu en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum ki sonuç da ortada."

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul, maçı bir an önce kopartmak için acele ettiklerini söyleyerek, "Bugüne kadar maçlarda 90-98 sayı civarı atıyorduk. Her şeye rağmen bu kadar aşağı düşmememiz gerekiyordu" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ne 73-67 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, "İlk çeyrek çok kötü defans yaptık. Defans adına istediğimizi bir türlü sahaya yansıtamadık. Rakip takım orada ciddi anlamda daha istekli ve arzuluydu. Bunu kırmak için ilk yarının sonunda iyi işler yaptık ve maç 7 sayıya indi. Üçüncü çeyrekte öne de geçtik ama ondan sonra oyunu tutmakla ilgili bir sıkıntımız oldu. Bir an önce öne geçip maçı kopartmak için acele ettik. Oynadığımız takım da hafife alınacak bir takım değil. Hemen cezamızı kestiler. Beklenti içinde olan oyuncularımız var. Ama sahaya o istediğimiz beklentiyi koyamayınca skorda da böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bugüne kadar maçlarda 90-98 sayı civarı atıyorduk. Her şeye rağmen bu kadar aşağı düşmememiz gerekiyordu. 2-0 geriye düştük ama seri henüz bitmedi. Evimize gidip orada 2 maç daha oynayacağız. Aradaki farkı göstermek için uğraşacağız" diye konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)
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