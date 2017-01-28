28.01.2017 18:23:04

Mübadiller denize karanfil bıraktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mübadelenin 94. yıl dönümü anıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mübadelenin 94. yıl dönümü anıldı.Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 94. yıldönümünü andı. Savaşlarda ve göç yollarında ölenler için Mütareke Evi önünden bando eşliğinde sahile kadar yüründü. Mübadil torunları denize kırmızı karanfiller bıraktı.Mübadiller Vakfı Mudanya temsilcisi Cumhur Aksan, atalarının çilesini bugün Ortadoğu'da savaş yüzünden vatanlarından kaçarak Avrupa ülkelerine sığınmak isteyen mültecilerin yaşadığına dikkat çekti. Aksan, ana vatanlarına rahat seyahat edebilmeleri için vizenin kaldırılması konusunda her iki ülkenin çaba göstermesini talep etti.