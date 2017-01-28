28.01.2017 18:45:36

Muazzez Ersoy, Alpay Özalan'ın davetine 'Evet' dedi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın, 'Türk sanat müziğinin değerli ismi Sayın Muazzez Ersoy siz de var mısınız?' sorusuna ünlü sanatçıdan 'Evet' yanıtı geldi.

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Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın, "Türk sanat müziğinin değerli ismi Sayın Muazzez Ersoy siz de var mısınız?" sorusuna ünlü sanatçıdan "Evet" yanıtı geldi.Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu atarken, Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek vererek, pası Muazzez Ersoy'a göndermişti. Eskişehirspor Teknik Direktörü ve eski Milli Futbolcu Alpay Özalan'ın davetine "Evet" diyen Muazzez Ersoy, twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Değerli arkadaşım Alpay, mesajınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için evet, bende varım. Sevgili dostum İzzet Yıldızhan ve değerli arkadaşım Kenan Sofuoğlu güçlü bir Türkiye için sizler de var mısınız?" ifadelerine yer verdi.