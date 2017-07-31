31.07.2017 22:46:51

Muay Thai sporcusu kazada öldü

Antalya'da dün akşam bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında Muay Thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Kandemir'in kullandığı 07 K 9447 plakalı motosiklete, R. M. idaresindeki 07 CFC 43 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası başından ağır yaralanan Kandemir, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 27 yaşındaki Kandemir, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücü R. M. ise polis tarafından gözaltına alındı.





