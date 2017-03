03.03.2017 12:41:05

MTSO'dan yeni açılan KOBİ'lere destek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye'de firma yaş ortalamasının çok genç, 100 yılı aşan firma sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, 'Gelişmiş dünya ekonomileri şirketlerde, büyük veya küçük hiç fark etmez, kurumsallaşmaya giderken, biz ne yazık ki geleneksel tek kişiye bağlı aile şirketi mantığından sıyrılamadık' dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye'de firma yaş ortalamasının çok genç, 100 yılı aşan firma sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Gelişmiş dünya ekonomileri şirketlerde, büyük veya küçük hiç fark etmez, kurumsallaşmaya giderken, biz ne yazık ki geleneksel tek kişiye bağlı aile şirketi mantığından sıyrılamadık" dedi.Yapılan istatistiklerin Mersin'de yılda ortalama 130 şirketin açıldığını ve bu şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ının yılsonunda kapandığını göstermesi üzerine harekete geçen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lerin kuluçka dönemini başarıyla atlatıp ayakta kalmasına yardımcı olmak adına KOBİ Akademi Destek Programı'nı başlattı. Yapılan araştırmaların kapanan şirketlerin büyük bölümünün bilgi eksikliğinden kaynaklı hatalar sonucu kapanmak durumunda kaldığını göstermesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan MTSO, üç ayda bir düzenli olarak yeni açılan şirketleri bir araya getirip iş kanunundan temel muhasebeye, desteklerden SGK mevzuatına kadar iş yaşamında gerek duyulabilecek konularda üyelerine ücretsiz eğitimler verecek.KOBİ Akademi Destek Programının açılışında, ocak ve şubat ayında yeni kurulan şirket temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, KOBİ'ler bir taraftan iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak bilgilere ulaşırken, diğer taraftan MTSO'nun çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.Toplantı'nın açılışında konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye'de firma yaş ortalamasının çok genç olduğunu vurgulayarak, 100 yılı aşan firma sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekti. Bu sonucun arkasında memurluğa meyilli bir toplum yattığına işaret eden Aşut, "Aslında bunun arkasında memurluğa meyilli bir millet olmamız, ülkemizde girişimcilik kültürünün geç oluşmasının yanında, başka nedenler de var. Bunun temel nedenlerinden birisi; oyunu ekonominin evrensel kurallarına göre oynamayışımızdır. Gelişmiş dünya ekonomileri şirketlerde, büyük veya küçük hiç fark etmez, kurumsallaşmaya giderken, biz ne yazık ki geleneksel tek kişiye bağlı aile şirketi mantığından sıyrılamadık. İş tanımlarını, iş ve sorumluluk paylaşımlarını, şeffaflığı ve hesap sorulabilirliği uygulayamadık. Ürünlerimizi ve firmamızı markalaşma konusunda bir adım öteye taşıyamadık, önem de vermedik. Daha doğrusu tek kişiye dayanan firmalarımızda, her sorumluluğu alan bizler, her işe koşturan bizlerden sonra, firmalarımızın ne olacağını düşünmedik. Bundan dolayı da şirketleri idare edenler işi bırakınca, şirketlerimiz de öldüler" diye konuştu."İşe doğru başlamak önemli"Uzun soluklu şirketlerin kurulumu için işe doğru başlamanın önemine değinen Aşut, doğru bilgi ile doğru adımların atılabilmesine yardımcı olmak, doğru bir vizyon çizebilmek adına KOBİ Akademiyi başlattıklarını açıkladı. Bu çalışmanın yeni şirketlere önemli katkılar sunacağına inandığını vurgulayan Aşut, "Sürekli değişen dünya ekonomisi, sürekli bir eğitim gerektiriyor. Kurumsallaşmadan markalaşmaya, Türk Ticaret Kanunundan SGK mevzuatına, iş kanunundan muhasebe konusuna ve bundan sonra birçok konuda yapılacak eğitim ve bilgilendirmelere kadar, KOBİ Akademinin olağanüstü yararlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Bu noktada eğitim ve bilgilendirme buluşmalarına bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla büyük destek veren uzman, sektörün duayenleri ve bürokratlardan oluşan konuşmacılara da teşekkür eden Aşut, sözlerini, "Yeni firmalarımıza şunu tekrar hatırlatmak isterim. Odamızın kapısı her daim sizlere açıktır. Tüm departmanlarımızla tüm profesyonel arkadaşlarımız hizmetinizdedir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için, gösterdiğiniz vizyon için sizlere teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerle, firmalarımızın uzun soluklu, katma değer yaratan kalıcı firmalar haline gelmesini diliyorum" diye tamamladı.Aşut'un ardından MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, oda hizmetleri hakkında yeni firmaları bilgilendirirken, MTSO Projeler Müdürlüğünden Fevzi Filik, firmaların işlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek KOBİ Destekleri ve Oda'nın firmaların yurtdışına açılmalarını sağlayacak Akdeniz İşletmeler Ağı ile Ticari Bilgi İstihbarat Merkezi hizmetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Akın, katılımcılara Türk Ticaret Kanunu'nu anlatırken Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Abdullah Demiroğlu İş Kanunu ve SGK Mevzuatı hakkında bilgi verdi. Çalışma ve İş Kurumu Mersin Müdürlüğünden Özlem Yüzbaşıoğlu, İŞKUR desteklerini anlatırken Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ersin Gökgün ise temel muhasebe konusunda bilgi aktardı.