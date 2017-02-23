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MTSO'da 115 girişimci sertifika aldı
23.02.2017 13:29:15

MTSO'da 115 girişimci sertifika aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı tarafından yeni iş kuranlara yönelik, 2016 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında verilen 4 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin toplu sertifika töreni gerçekleşti. 3 aylık eğitim süreci sonunda 115 girişimci sertifikasını aldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı tarafından yeni iş kuranlara yönelik, 2016 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında verilen 4 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin toplu sertifika töreni gerçekleşti. 3 aylık eğitim süreci sonunda 115 girişimci sertifikasını aldı.

MTSO'da yapılan sertifika törenine, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Çağatay Güneş ve KOSGEB Mersin İl Müdürü Danyal Peker, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Sökün ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akbaş, Fuat Akbaş, Hüseyin Kış ve Sabahaddin Yeşiloğlu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Hamide Ünal, Yelda Narin ve Zuhal İçenler, girişimcilik eğitimlerini veren Hatice İğde ve girişimciler katıldı.

Törende konuşan KOSGEB Mersin İl Müdürü Danyal Peker, Şubat ayı itibariyle girişimcilik destek programında yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi. Peker, 1 Şubat 2017 tarihinde başlayan yeni süreçle daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartının yürürlükten kaldırıldığını kaydetti. Peker, yeni uygulama ile girişimcilerin sertifika aldıktan sonra iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebileceklerini kaydetti. Bu geçişin kademeli sağlanacağını, 2017'de girişimcilerin iş yerini açmadan önce de sonra da başvurabileceğini bildiren Peker, 2018'den itibaren tüm başvuruların şirket açmadan önce gerçekleştirilebileceğini ve projenin kuruldan geçmesi halinde destekleneceğini anlattı. KOSGEB'in girişimcilik konusunda belli bir seviyeye geldiğini ve taleplerin her geçen gün arttığını belirten Peker, geçen yıl Mersin'de 3 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Mersin açısından iyi bir pozisyonda olduklarını dile getiren Peker, "Artık halkımız iş yerlerini açmak, üretmek, istihdam sağlamak istiyor. Yerel vizyondan ulusal vizyona geçmek istiyor. Biz de bu girişimleri daha çok istihdam oluşturur hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Firmaların vizyonunun da gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, Mersin'de açılacak bir işletmenin rakibinin artık Adana ya da Hatay'daki işletmelerin olmadığını, asıl rakiplerinin tüm Türkiye ve dünya olduğunu söyleyen Peker, "Ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamak için girişimlerimizin vasfını da artırmalıyız. Biz proje ve AR-GE desteği de veriyoruz. Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK da destekler veriyor. Yeter ki işletmeler kendisini geliştirmek istesin. Şirketlerin açılması kadar büyümesi, gelişmesi, bölgesel, ülkesel ve uluslararası alanlarda rekabet edebilmesi de bir o kadar önemli. Sadece iş yeri açılması yetmiyor" dedi.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Sökün ise kuruldukları günden bu yana eğitim ve kalkınma vakfı olarak farklı alanlarda 15 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Vakıf olarak en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Sökün, "Farklı alanlarda birçok konunun öğrenilmesine ve paylaşılmasına neden olmak, insanların bilgilerinin çoğalmasına ve güncellenmesine yardımda bulunmak, yeni şeyler öğrenmenin, keşfetmenin heyecanını yaşamak bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Sökün, girişimcilerin KOSGEB desteklerinden yararlanması için alması gereken uygulamalı girişimcilik eğitimini 2009 yılından bu yana yaptıklarının bilgisini de verdi. Vakıf olarak MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı isimli bir dergi çıkardıklarını da hatırlatan Sökün, dergilerinin 6'ncı sayısında uygulamalı girişimcilik eğitimi alarak iş yeri açan girişimcilere yer vereceklerini ifade etti. Sökün, girişimcilerden beklentilerinin yerel bakış vizyonu değil, büyük ölçekli bakış vizyonu geliştirmeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 115 girişimciye sertifikaları verildi.
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