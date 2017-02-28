28.02.2017 10:08:05

MTOSB Müteşebbis Heyeti, Vali Çakacak başkanlığında toplandı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti'nin Şubat ayı olağan toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti'nin Şubat ayı olağan toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.MTOSB'de Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların değerlendirildiği toplantı, Ocak ayına ait gelir-gider bütçesinin görüşülmesiyle sona erdi.Öte yandan, Vali Çakacak, toplantının ardından MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret ederek, firmaların üretim faaliyetleri ve işleyişleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.