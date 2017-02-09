09.02.2017 11:14:04

MTOSB'den ekonomi seferberliğine destek

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'ekonomi seferberliği'ne Mersin'den de destek vereceklerini ifade ederek, özellikle 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları hızlandırarak, 10 bin istihdam hedeflediklerini belirtti.

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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'ekonomi seferberliği'ne Mersin'den de destek vereceklerini ifade ederek, özellikle 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları hızlandırarak, 10 bin istihdam hedeflediklerini belirtti.Tekli, yaptığı açıklamada, istihdam oranlarının arttırılabilmesi adına yıllardır farklı çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı çağrıyı duyduk. Bu anlamda 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırıma açılması daha büyük önem kazandı. Bizler sanayicilerimizin iş yerlerindeki istihdamları arttırmaları için yeni projeler üretirken, bir taraftan da 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an evvel hizmete girmesi ve büyük yatırımlara ev sahipliği yaparak devasa istihdam rakamları ortaya çıkartmayı hedefleyeceğiz. 3. bölge ile birlikte hedefimiz en az 10 bin istihdamın yaratılması. Eğer 2017 yılı içerisinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni hızlı bir şekilde hizmete sokabilirsek yapılan yatırımlar ile 2018'e 10 bin civarında istihdam fazlasıyla gireriz. Bizim bu güne kadar tüm bakış açımız üretimin, istihdamın, ihracat rakamlarının üst seviyeye çıkmasıydı. İşsizliğin en büyük düşmanı yeni yatırımlardır. Biz de bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Her zaman söylediğim gibi biz Mersinli sanayiciler olarak ülkemize de, kentimize de inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Üretmeye, istihdam sağlamaya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.