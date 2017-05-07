SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MST komatek 2017 fuarı'nda yeni ekskavatörünü tanıttı
08.05.2017 14:06:38

MST komatek 2017 fuarı'nda yeni ekskavatörünü tanıttı

SANKO Holding bünyesindeki MST İş ve Tarım Makinaları, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarı kabul edilen KOMATEK 2017, 15'inci Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda, yeni paletli ekskavatörü ve teleskobik forkliftinin tanıtımını yaptı.

SANKO Holding bünyesindeki MST İş ve Tarım Makinaları, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarı kabul edilen KOMATEK 2017, 15'inci Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda, yeni paletli ekskavatörü ve teleskobik forkliftinin tanıtımını yaptı.

MST iş ve Tarım Makinaları Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Laçin Akçay, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, IMDER Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katıldığı açılış programında yeni ürünler dahil ürün gamını sektör temsilcileri ve basına tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğluile Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grubu Başkanı Sami Konukoğlu'nun konukları ağırlayıp, bilgilendirdiğini kaydeden Karlı, "Uzun süren detaylı ve özenli tasarım ve mühendislik çalışmaları ile saha testleri sonucu iş makinesi sektörünün ihtiyaçları değerlendirilerek üretilen MST ekskavatör, KOMATEK Fuarı'nda hedef kitlemiz olan müşterilerimizle buluştu. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. KOMATEK Fuarı'nda ilk defa sergilediğimiz 22 ve 30 ton sınıfındaki ekskavatörlerimizin yanı sıra, yeni teleskopik forkliftimiz ve ürün gamımızdaki 6 Plus ve 5 Plus bekoloderlerimizile hidrostatik teleskopik forkliftimiz yoğun ilgi ve talep gördü.Fuardan çok memnunuz. Özellikle sektörün dinamiğinin artması ve makine sektöründe yerli üretimin geldiği noktanın görülmesi açısından önemli bir fuar oldu. MST paletli ekskavatörleri geliştirirken, sektörün ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yüksek güç, performans ve dayanıklılığın yanı sıra, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetinde tasarrufu hedefledik. MST ekskavatörlerde kullanılan tüm komponentler dünya çapında bilinen ve tanınan markalardan seçilmiş olup, güçlü - dayanıklı bir yürüyüş takımı ve fabrika bünyesinde ileri teknoloji ile üretilen bom, arm ve kepçe grubu ile donatılmıştır. Kabin konforu ve ergonomi açısından sınıfının tüm gerekliliklerini yerine getiren MST ekskavatörler, operatörlerine uzun ve yorucu çalışmalarda sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktadır" dedi.

Yeni Teleskobik Forklift

Fuarda ilk defa sergiledikleri MST'nin yeni teleskobik forkliftine ilişkin bilgi veren Karlı,

"MST olarak, Türkiye'nin ilk ve tek yerli teleskopik forklift üreticisiyiz. 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde teleskopik forklift üretimimiz Gaziantep'teki modern tesislerimizde devam ediyor. Şimdi bu ürün grubuna powershift şanzımanlı yeni üyeleri ekliyoruz. Yeni teleskopik forklift serisinde kabin tasarımı da tamamen yenilenmiş olup,yüksek konfor, ergonomi ve estetik müşteri beğenisine sunmaktayız. Artık 18 metre erişim mesafesine ve 4 ton taşıma kapasitesine ulaşan yeni MST teleskopik forkliftler üretiyoruz. Ayrıca farklı arazi koşullarında makinanın denge sistemini artırması için müşteri talepleri doğrultusunda 'SWAY' özelliği eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bekoloderler

Fuarda Yeni 6 PLUS Serisi bekoloderlerin de ziyaretçiler ve müşteriler tarafından ilgi ile incelendiğini vurgulayan Karlı, "Yeni MST 6 Plus bekoloderde operatörün konforu ve ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen yeni kabin tasarımına ek olarak yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye rahatlıkla getirilebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kabin yalıtımının da ciddi oranda artırılarak gereksiz ısı kayıplarının önüne geçilirken aynı zamanda dış ortamdan kaynaklanan seslerin kabin içerisinde operatöre yarattığı rahatsızlığın minimum seviyelere çekildiğini anlatan Karlı, "Operatör konforunun yüksek seviyede hissedilebilmesi için standart donanım olarak sunulan havalı süspansiyonlu operatör koltuğu, uzun ve yorucu çalışma sürelerinin operatör üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiriliyor" sözlerine yer verdi.

Karlı, MST'ninfuarda Türkiye'nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörünü farklı ataşman seçenekleri ile sergilediklerini, hedef kitleye MST mini ekskavatörlerinin her sektörün ihtiyacına yönelik kullanılabileceğini gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

SİMÜLATÖR

İş makinesi sektörünün ihtiyaçlarından birisi olan eğitimli operatörler için MST mühendislerinin katkısı ile geliştirilen eğitim simülatörü de fuarda sergilendi.

Simülatör ile farklı senaryolarda eğitim verilebiliyor. Operatör ne kadar yakıt tüketiyor, makineye ne kadar zarar veriyor, işi ne kadar sürede yapıyor gibi birçok kriterleri var. İşi doğru öğrettiği için hem iş hacmi artıyor hem de doğru alışkanlık kazandırıyor.

Düz ve engebeli araziler olmak üzere çeşitli sürüşler, bir kazıcı yükleyici ve yükleyicinin yapabileceği tüm uygulamalar ve ataşman değiştirme, boru döşeme, hendek kazma, toprak yükleme, kazı gibi senaryolar var. Bunun yanında özellikle joystick kontrollerinde uzmanlaşmayı sağlayan dersler var.

MST HAKKINA

MST İş ve Tarım Makinaları; tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde 2003 yılında kuruldu.

Gaziantep'teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde üretilen MST markalı bekoloder, telehandler ve ekskavatörle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayiine önemli değer katılmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendis ve teknisyenler tarafından yürütülmektedir.
    YORUM YAZ
CHP'li Gök: Taban rahatsız!
CHP'li Gök: Taban rahatsız!
'Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır. Tüm parti tabanı CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemiyor...'
08.05.2017 14:09:37
Lavrov: Trump'ı dikkate alıyoruz
Lavrov: Trump'ı dikkate alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Washington'la diyaloğunda ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini dikkate aldıklarını söyledi.
08.05.2017 13:58:30
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti, 21 Mayıs'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak olağanüstü kongreye HDP'yi davet etmeme kararı aldı.
08.05.2017 12:40:50
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa İslam Konseyi Başkanı Kbibech, Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur, Lyon Camisi Yöneticisi Kabtane ve Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Lasfar, Macron'u tebrik etti.
08.05.2017 09:36:04
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08.05.2017 09:29:19
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
Erdoğan: 'Ah Suriye, keşke seni tanımasaydım...'
Erdoğan: 'Ah Suriye, keşke seni tanımasaydım...'
Mısır’da feci kaza: 9 ölü
Mısır’da feci kaza: 9 ölü
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları