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MST iş makinaları GAPTARIM fuarında
27.01.2017 10:11:56

MST iş makinaları GAPTARIM fuarında

SANKO Holding'in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren firması 'MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.', MST markası ile Gaziantep'teki tesislerinde ürettiği MST 6 Plus bekoloder, mini ekskavatör ve teleskopik forkliftin tanıtımını Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen GAPTARIM Fuarı'nda yaptı.

SANKO Holding'in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren firması "MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.", MST markası ile Gaziantep'teki tesislerinde ürettiği MST 6 Plus bekoloder, mini ekskavatör ve teleskopik forkliftin tanıtımını Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen GAPTARIM Fuarı'nda yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen fuarın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte MST standını gezdi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu'dan iş makinalarına ilişkin bilgi alan Şimşek, yerli üretim makinaların kat ettiği aşamaları gururla izlediğini söyledi.

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, GAPTARIM Fuarı'nda MST 6 Plus bekoloderin yanı sıra, 9 metre erişim mesafesi olan ST 9.35 telehandler ve 5,5 tonluk M55U mini ekskavatör sergilediklerini kaydetti.

Yeni 6 Plus serisi bekoloderde operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanan arka joysticklerin, operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkânı sağladığını belirten Karlı, "Ayrıca üzerindeki özel amortisör sistemi ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor" dedi.

MST 6 Plus bekoloderde kullanılan yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısının operatörün istediği dereceye getirilmesinin sağlandığını vurgulayan Karlı, "MST 6 Plus serisi kazıcı yükleyicilerinin ağır şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli bir operasyon imkanı sunarken, tüm modellerde standart olarak sunulan 1,2 m kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile rakiplerine oranla her kepçede daha fazla malzeme yükleme verimliliği elde etmektedir. MST İŞ ve Tarım Makinaları, ayrıca Türkiye'nin tek teleskopik forklift üreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde yük kaldırabilen MST telehandler (teleskopik forkliftlerini) ve 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışına satışını gerçekleştirmektedir" dedi.

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