26.12.2016 08:32:47

Motosikletten beton zemine çakıldılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletten beton zemine çakılan iki arkadaş ağır ağırlandı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletten beton zemine çakılan iki arkadaş ağır ağırlandı.Kaza, İsabeyli-Dallıca yolu iki mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazilli'den İsabeyli'ye giden motosikletli iki arkadaş, kavşaktan dönen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü M.A ile kız arkadaşı E.C beton zemine çakıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, motosikleti süren gencin kafa travması geçirdiğini, kız arkadaşının ise bilincini kaybettiğini belirledi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.