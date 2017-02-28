28.02.2017 19:07:52

Motosikletliye çarpıp kaçtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyonetin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyonetin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Tüccarlar Sitesi önünde meydana geldi. M.Ö. (17) yönetimindeki 45 SA 2523 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir kamyonet çarpıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, motosiklete çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.