06.05.2017 12:09:41
Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Yarış yapan motosikletlerden biri virajı alamadı ve karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet paramparça olurken virajı alamayan diğer motosiklet de bir başka otomobile çarpıştı. Kazada 2 motosikletli ve bir otomobil sürücüsü hayatını kaybederken o anlar araç kamerasınca anbean kaydedildi.
Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti
Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti. Korkunç kaza Rusya'da meydana geldiMotosikletlilerin yarışı faciayla bitti.
Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Yarış yapan motosikletlerden biri virajı alamadı ve karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet paramparça olurken virajı alamayan diğer motosiklet de bir başka otomobile çarpıştı. Kazada 2 motosikletli ve bir otomobil sürücüsü hayatını kaybederken o anlar araç kamerasınca anbean kaydedildi.