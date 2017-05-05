06.05.2017 12:09:41

Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti

Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti. Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti.Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Yarış yapan motosikletlerden biri virajı alamadı ve karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet paramparça olurken virajı alamayan diğer motosiklet de bir başka otomobile çarpıştı. Kazada 2 motosikletli ve bir otomobil sürücüsü hayatını kaybederken o anlar araç kamerasınca anbean kaydedildi.