03.05.2017 11:06:57

Motosikletli gençler kazada yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Orhaniye Mahallesi'nde bugün meydana gelen kazada, Gökhan Baydan idaresindeki 34 LB 2805 plakalı özel otomobil ile Erdi Çakır yönetimindeki 16 KMP 96 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Selami Çelik motosikletten düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.