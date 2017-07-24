24.07.2017 08:57:11

Motosikletler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 32. kilometresinde Yunuslar kavşağı mevkisinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yunuslar Mahallesi'nde oturan Yusuf Örtülü (18) ile amcaoğlu N.Ö.'nün (17) kullandığı plakasız motosikletler, iddiaya göre, yakınlardaki petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra yerleşim birimine dönüşte Yunuslar kavşağı mevkisinde çarpıştı. Yerleşim merkezine dönüşte bulunan refüje çarparak devrilen her iki motosikletin kasksız sürücüsü Yusuf Örtülü ile amca oğlu N.Ö. ve arka koltukta oturan E.Ö. (17) savrularak yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Örtülü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer motosikletin sürücüsü N.Ö. ile arka koltukta oturan E.Ö. ise hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.