21.02.2017 17:28:30

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile 34 JJ 3274 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Muhammet Pirinç ve Hasan Tuğ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.