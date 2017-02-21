21.02.2017 17:28:50

Motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, minibüs ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gıyasettin Uygun idaresindeki 27 Z 3193 plakalı minibüs ile Şeyho Aydın idaresindeki 02 FC 817 sepetli motosiklet Karapınar Mahallesi Flamingo yolunda çarpıştı. Kazada Şeyho Aydın yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.