28.07.2017 16:38:08

Motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

Gaziantep'te anahtarı üzerine bırakılan motosiklet, saniyeler içerisinde çalındı. Motosikletin çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Gaziantep'te bir ecza deposundan motosikleti ile gelen kurye Şahinbey ilçesi'ne bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir eczanenin önünde motosikletini park etti. Anahtarı motosikletin üzerinde bırakan kurye, motosikletin arka sepetinde bulunan ilaçları alarak, siparişi veren eczaneye doğru yöneldi. O esnada yaya olarak bölgeden geçen bir genç, kuryenin ayrılması ile motosiklete doğru hareket etti. Anahtarı gören genç, motosikleti çalıştırıp, saniyeler içerisinde olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis, motosikleti çalan gencin kimliğini belirlemeye çalışıyor.