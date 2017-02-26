26.02.2017 17:17:01

Motosiklet yayaya çarptı

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şerif T. yönetimindeki plakasız motosiklet Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında karşıdan karşıya geçen Naile Çelik'e çarptı. Kazada yaralanan yayaya olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.