03.02.2017 13:51:37

Motosiklet tutkunları Salihli'de eğitimden geçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet tutkunlarına yönelik olarak gerçekleştirilen güvenli motosiklet sürüş eğitimi yoğun ilgi gördü.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet tutkunlarına yönelik olarak gerçekleştirilen güvenli motosiklet sürüş eğitimi yoğun ilgi gördü.Salihli Motosiklet Grubu ev sahipliğinde motosiklet tutkunlarına yönelik güvenli sürüş eğitimi gerçekleştirildi. Gümüş Kafe'de gerçekleştirilen eğitimlere Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Türk Chopper (TCMK), Kara Aslar, Salihli Kartalları Motosiklet Grubu ile çevre il ve ilçelerdeki motosiklet tutkunları katıldı. Motosiklet sürücülerine RoSPA, IAM ve ADAC gibi uluslararası eğitmenlik sertifikaları sahibi deneyimli Zafer Akçay tarafından güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan ve grup olarak eğitime önem verdiklerini vurgulayan Salihli Motosiklet Grubu Başkanı Yücel Kocatürk, amaçlarının güvenli motosiklet kullanımını kentte sağlamak olduğunu söyledi. Trafikte tehlike kaynağının araçlar değil, sürücüler olduğuna dikkat çeken deneyimli eğitmen Akçay, motosiklet tutkunlarına sürüş standartları, kıyafet seçimi, sistemli sürüş davranışı, ileri seviye görüş teknikleri, yol tutuş prensipleri, aracı yönlendirme ve konumlandırma gibi gibi pek çok hususta bilgiler verdi.Eğitim sonrası Salihli Motosiklet Grubu Başkanı Kocatürk, deneyimli eğitmen Akçay'a plaket verirken, eğitime katılan motosiklet tutkunlarına ise katılım belgesi verildi.