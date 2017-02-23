23.02.2017 14:49:30

Motosiklet sürücüsünü başındaki kask kurtardı

Manavgat ilçesinde yoldan çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü, başındaki kask sayesinde hayatta kaldı.

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Manavgat ilçesinde yoldan çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü, başındaki kask sayesinde hayatta kaldı.Kaza Antalya Caddesi'nde Manavgat kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden köprü istikametine gitmekte olan Cafer Polat'ın kullandığı 81 DP 694 plakalı motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaldırım taşına çarptıktan sonra devrildi. Motosikletten düşen sürücü Cafer Polat başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatırken ayağından yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı motosiklet sürücüsü Cafer Polat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.Diğer taraftan kaza yapan Cafer Polat'ın Salı günü de Demokrasi Bulvarı'nda motosikletiyle yaptığı kazayı da yara almadan atlattığı bildirildi.