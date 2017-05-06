Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü

06.05.2017 23:57:22
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölüOrdu'da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesinden Altınordu ilçesine giden Muammer Demir (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Demir'in cesedi, savcılığın incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.