29.07.2017 15:03:52

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



İskenderun Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 188. Sokak'tan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki 31 yaşındaki Hakan A. idaresindeki 31 V 2967 plakalı motosiklet çarpıştı.



MOBESE kamerasına yanıysan kazada motosiklet sürücüsü Hakan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım ederken, olay yerine gelen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan Hakan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.