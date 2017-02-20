20.02.2017 19:55:42

Motosiklet kaldırıma çarpıp takla attı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp takla attı. Motosikletten düşen sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp takla attı. Motosikletten düşen sürücü hastaneye kaldırıldı.Kaza, Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kestaneci Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir eden Onur D. (21) idaresindeki 67 TN 340 plakalı motosiklet, sürücü önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca Kaldırıma çarpıp takla attı. Yere düşüp yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.