29.07.2017 01:33:14

Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandığına göre bazı ülkelerden ithal edilen ve belirlenen ölçünün üstünde olan motosikletlere ek gümrük vergisi getiriliyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Bakanlar Kurulu kararına göre, sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosiklet ve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararla bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanması hüküm altına alındı.