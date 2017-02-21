21.02.2017 16:03:44

Motosiklet hırsızları kamerada

Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde motosiklet çalan şebeke, asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Şebeke üyelerinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde motosiklet çalan şebeke, asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Şebeke üyelerinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon başlatıldı. İl merkezinde değişik tarihlerde park halinde motosikletleri iş yerleri ve ikametler önünden çalan 10 kişi, değişik adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Yapılan operasyonda çalıntı kaydı ile aranan 7 adet motosiklet bulunarak Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi.Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu.